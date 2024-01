"Un//plagged", Martina Cirri presenta i suoi inediti e porta la sua chitarra a Palazzo Bonocore

“Cirri” sarà la sua performance intima e introspettiva, sottile e soffice come le nuvole che salgono verso l’alto; e farà ascoltare gli inediti che faranno parte del progetto discografico che vedrà la luce nei prossimi mesi: la giovane cantautrice Martina Cirri si esibirà da sola con la sua chitarra giovedì prossimo (18 gennaio) alle 19 nelle sale di Palazzo Bonocore, terzo appuntamento della rassegna UN//plugged che CoopCulture ha costruito con Genìa. “In questi anni non ho mai pubblicato nessun singolo, ho aspettato di maturare e di capire la mia direzione come artista. Ho preferito fare ascoltare i miei pezzi prima al pubblico e da lì, migliorarmi” spiega Martina. Ingresso: 5 euro.

Martina Cirri [Palermo, 1999 ] studia chitarra classica da quando aveva dieci anni con il padre con cui condivide la passione per la musica; nel 2018 vince come duo Diade il contest Rock10elode, poi inizia a farsi notare e ad esibirsi live, entrando a soli 20 anni nella scuderia di 800A Records. Il suo nu-soul piace a Roy Paci che la prende sotto le sue ali. “Ho iniziato ad avvicinarmi alla musica ascoltando Sting, Amy Winehouse, Lucio Battisti, e oggi tra i miei artisti e sonorità di riferimento ci sono Damien Rice, i Bon Iver, Lana del Rey” racconta Martina che l’anno scorso ha aperto i concerti dell’islandese Rakèl e dell’olandese Bram van Langen, oltre a quello di Gnut e Maria Antonietta; ha anche partecipato, sempre voce e chitarra, alla Malafesta organizzata da La Rappresentante di Lista e Averna al Cantieri della Zisa.

Il prossimo appuntamento di UN//plugged sarà invece giovedì 25 gennaio: Carmine Maringola leggerà due favole, “La vecchia scortecata” e “La papera” tratte da “Lo cunto de li cunti” di Giovanbattista Basile. Mercoledì 31 gennaio Serena Ganci e Daniela Macaluso traggono dall’Ulisse di Joyce, il personaggio di Molly Bloom, tra musica e parole. Biglietto: 5 euro

Palazzo Bonocore ospita Palermo Felicissima, la prima mostra interattiva ideata e curata da Odd Agency, dedicata alla città tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra tecnologie avanzate e installazioni immersive, il visitatore interagisce con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture organizzate in un racconto coordinato: le mostre, i libri, gli arredi, i documenti, le strutture architettoniche, i luoghi, tanti capitoli alla ricerca di un’unica direttrice narrativa. Visioni, installazioni, postazioni, light books, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale, seguendo una precisa timeline storica che mette in rapporto Palermo con il resto d’Europa.