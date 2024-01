"Uniamo": vini e cene non convenzionali al Cassaro e in Vucciria

Era il 1977 quando i Sex Pistols pubblicavano “God Save The Queen”, un inno per dare voce a chi non voleva sottostare passivamente alle regole istituzionali, di cui la regina d’Inghilterra diventa simbolo. La prima edizione di “Uniamo - vini e cene non convenzionali” riprende questo concetto e lo converte in positivo: “God Save The dinner”. E allora la ribellione si trasforma in una lotta contro il rischio dell’ordinario e nella voglia di stupire facendo quello che gli chef protagonisti di Uniamo sanno fare meglio in cucina: creare. Creare andando oltre, e guardando attraverso l’obiettivo per raggiungere risultati inattesi.

Otto chef dalla forte personalità culinaria che esprimono il loro estro nel contesto di una città storicamente rivoluzionaria, affiancati da alcuni dei migliori produttori di vini naturali. Palermo sarà il palco di quattro cene che avranno luogo tra il Cassaro e la Vucciria, ospitate dai ristoranti e dagli chef del gruppo Virga&Milano. Quattro cene non convenzionali perché non convenzionali sono gli chef che le guideranno. (Link prenotazione)

God save the Star 11 Gennaio

Mauricio Zillo e Juan Camilo Quintero - Gagini. Dal Sud America per raccontare il territorio italiano: Zillo con la Sicilia, Quintero con la Toscana. E le loro storie hanno un posto nel firmamento del fine dining. Perciò, munitevi di telescopio" (costo 150 euro vini inclusi).

God save the Fish 12 gennaio

Tiziana Francoforte e Jacopo Ticchi - Aja Mola. Generazione y. Contemporanei. Cucinano il mare. Una co-cena di pesce tra due chef che condividono la tavola della trattoria riscrivendone l’identità con le regole dell’oggi. (Costo 120 euro vini inclusi).

God save the Trippa 13 gennaio

Fabio Cardilio e Diego Rossi - Buatta. Il quinto quarto ha attraversato la storia della cucina passando dall’essere la parte meno nobile dell’animale al nascondere grandi possibilità. E gli Chef Fabio e Diego sono maestri nel renderle reali (costo 75 euro vini inclusi)

God save the Meat 14 gennaio

Giuseppe Zen e Paola Mineo - Maison Bocum. La carne è una cosa seria. Lo Chef Giuseppe Zen e il suo braccio destro Paola Mineo lo sanno bene. Da Milano arrivano a Palermo per raccontarcelo in una location eclettica e appena nata in piena Vucciria. E noi siamo tutti orecchie (costo 60 euro vini inclusi).

A tutto questo fa da cappello la voglia di convivialità, di stare insieme, di unire. La voglia di condividere un’esperienza enogastronomica a 360 gradi. Per questo nasce “Uniamo”, un evento che raduna alcuni importanti nomi del panorama gastronomico internazionale in un luogo in cui l’ospitalità fa da padrona di casa.

Qualche parola sugli chef

Mauricio Zillo

Classe 1980, Mauricio Zillo, nasce a São Paulo in Brasile da famiglia italiana. Arriva a Milano nel 2011, dopo esperienze con Bocuse, Atala, Arzak, Santamaria. Approda in Sicilia nel 2020 al ristorante Gagini di Palermo dove mescola con disinvoltura culture e linguaggi internazionali a una sicilianità autentica. Nel 2021 l’importante guida Michelin gli assegna una stella, come chef del Gagini Restaurant lanciandolo di fatto alla ribalta del panorama fine dining globale.

Juan Camilo Quintero

Juan Quintero, classe 1989, approfondisce la storia e la scienza del cibo tramite gli studi che inizia in Colombia e termina in Italia, ma cucinare rimane la sua grande vocazione. Dopo una serie di esperienze a fianco di alcuni chef pluristellati in giro per l’Europa, come Massimo Bottura e gli spagnoli Arzak, nel 2015 avvia un progetto personale di ristorazione nella zona del Chianti. Dal 2019 è l’Executive Chef presso il Relais & Châteaux Borgo San Felice dove collabora con il pluristellato Chef Enrico Bartolini. Nel 2020 conquista la sua prima e prestigiosa Stella Michelin.

Tiziana Francoforte

Tiziana Francoforte, classe 1987, formatasi come Sous Chef al Gagini di Palermo al fianco di Mauricio Zillo dal 2020 al 2021, è al timone di Aja Mola a Palermo . Quella di Tiziana è una cucina autentica, vicina, con un rispetto meticoloso della materia prima formata esclusivamente dal pescato locale. I piatti provengono dall’antica ispirazione siciliana, eppure risultano tutti contemporanei. Modernità, tradizione, conoscenza, abilità, rispetto e attenzione. Questo è Tiziana Francoforte.

Jacopo Ticchi

Romagnolo, classe 1994, Jacopo è chef e proprietario dal 2019 di Trattoria Da Lucio. Nonostante la giovane età, porta nel suo bagaglio esperienze disparate. Nel 2023 si aggiudica il premio “Young Ethical Chef Award” di Care’s ed entra nella classifica dei 100 innovatori under 30 di Forbes. La rivoluzione di Ticchi sta nel metodo di conservazione del pesce. Il pesce comprato appena pescato, il più fresco possibile, viene pulito alla perfezione e asciugato, appeso dalla coda e conservato nella cella di maturazione.

Fabio Cardilio

Fabio Cardilio nasce a Roma nel 1962. Un’estate, durante gli studi a Roma, viene chiamato dal fratello maggiore a lavorare nella trattoria “La Muciara”, in un paesino in provincia di Palermo. Nel 1996 arriva la conquista della stella sulla guida Michelin e “La Muciara” diventa uno dei ristoranti più noti d’Italia. Dopo varie esperienze itineranti, Fabio ricomincia da “Buatta | Cucina Popolana” che, dopo varie citazioni sulle guide di settore, conquista il “Bib gourmand” della guida Michelin, tre gamberi sul “Gambero Rosso” e la “Chiocciola” di Slow Food.

Diego Rossi

Dall’apertura di Trippa a Milano, nel 2015, Diego Rossi sta riscrivendo il canone della trattoria italiana. A guidarlo sono la tradizione gastronomica del nostro paese, il rispetto della stagionalità e soprattutto l’insistenza a mettere al centro gli ingredienti, sempre riconoscibili nel piatto. Una cucina semplice, concreta e popolare, fatta per mettere gli ospiti a loro agio. Nativo di Verona, Diego Rossi omaggia il suo Veneto nella scelta di alcuni ingredienti ricorrenti, alternata alla scelta di altri prodotti di nicchia che portano con sé un elemento di sorpresa, l’esotico quotidiano della tradizione rurale italiana. Il nome Trippa indica la volontà di proporre una cucina di sostanza, oltre a strizzare l’occhio a un altro degli ingredienti preferiti di Rossi, cioè le frattaglie: se nell’alta cucina contemporanea il quinto quarto è spesso un testamento di audacia del cuoco, qui la scelta - all’opposto - è di proporlo in ricette che lo rendono adatto anche ai palati meno avventurosi.

Giuseppe Zen

Le sue origini sono venete, è nato a Milano ma ha scelto di considerarsi (soprattutto) siciliano. Anche se ha casa in Sicilia, e la raggiunge appena può, il luogo dove lavora e dove si è affermato con un’efficacissima mistura di tradizione e innovazione, di cibo di strada pop e di attitudine gourmet, è la sua città natale. In principio fu Mangiari di Strada. Un luogo che, fin dal nome, ha riportato lo street food in Italia, chiamandolo nel modo più appropriato. Un ristorante, ma anche un perfetto esempio di come il cibo di qualità possa essere fast e slow al tempo stesso. Ed ecco allora che Zen approfitta della ristrutturazione del Mercato della Darsena di Milano per aprire La Macelleria Popolare, dove serve esclusivamente tagli di capi grass-fed al 100%, sia cucinati sul posto che per l’asporto. (Fonte Identità Golose Web, Niccolo’ Vecchia).

Paola Mineo

La giovane cuoca che aveva studiato tutt’altro non ha resistito al richiamo del cibo. La prova a Macelleria Popolare non era andata benissimo. E Giuseppe Zen aveva scritto a mano una lettera per spiegarle che forse questa non era la sua strada. Letta di sabato, Paola Mineo si ripresenta il lunedì al ristorante. Il tempo le ha dato ragione e Giuseppe Zen non esita a definirla pilastro di Macelleria Popolare a Milano.

(Fonte Scatti di Gusto, Vincenzo Pagano)