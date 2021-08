Unconventional dinner, a Carini la cena in bianco dove tavoli e sedie te li porti da casa

Domenica 5 settembre alla Cena in Bianco 2021 presso Anfiteatro Villa Belvedere di Carini: ci incontreremo in un luogo magico e suggestivo, per dare vita tutti insieme ad una incantevole serata vestendo candidamente di bianco il luogo che ci ospiterà tutti seduti a tavola uniti a tanti sconosciuti nel rispetto della condivisione e della grande convivialità.

Fate i vostri preparativi ottimizzando il trasporto delle cose, cercate di organizzarvi al meglio per i posti in auto, presentatevi vestiti di bianco portando con voi tutto l'occorrente per allestire ed imbandire una tavola rigorosamente bianca (non è necessario siano bianchi i tavoli perchè verranno coperti dalle vostre candide tovaglie e non per forza sedie o sgabelli come vedete dalle fotografie). Niente posate e piatti in plastica o carta bensì solo tovaglia e tovaglioli in tessuto; vetro e ceramica per piatti e bicchier in tavola, come a casa vostra, portate portacandele, candele di tutti i tipi e misure, fiori e centrotavola, menu e segnaposti, sbizzarritevi nella decorazione MA sempre mantenendo una tavola sobria di tradizione italiana, semplice e carina.

Potete abbigliarvi come volete purchè in bianco, il non colore per eccellenza, il più fotografico di tutti: anche le scarpe saranno bianche, non avete scuse... esistono una infinità di scarpe bianche anche per gli uomini!.. espadrillas, infradito, scarpe da ginnastica. Organizzate in questi giorni la vostra tavola, preparate il vostro menu e i vostri piatti.

Le modalità

Portate con voi soprattutto il consueto garbo e il rispetto degli altri e del posto che ci ospita e che ringrazio a nome di tutti. Portate con voi tanta simpatia e anche tanta voglia di conoscere e fare due chiacchiere con i vicini di tavola. Non ci sono posti capotavola perchè i tavoli - che vi ricordo devono rettangolari o quadrati ma non tondi - vengono volutamente messi accanto l'uno all'altro in lunghissime file seppur distanziati l'uno dall'altro di 1 metro secondo quando previsto dal Dpcm Covid-19



Quando avrete finito di cenare, lasceremo il luogo che ci avrà ospitati così come l'abbiamo trovato, portandoci via tutto. Ognuno porta via i suoi eventuali avanzi e anche e soprattutto i propri rifiuti del suo pic-nic sotto le stelle della Reggia di Venaria Reale nel rispetto della “regola” che ci siamo dati di rispettare 5 grandi E di etica, estetica, eleganza, ecologia, educazione. L'arrivo è possibile dalle ore 16 alle ore 19. L'allestimento tavole è dalle 19 alle 20. La cena è alle ore 20.15. Non sarà consentito l'allestimento tavoli dopo l'inizio della Cena in Bianco.

Come partecipare

è obbligatorio effettuare la prenotazione, non sarà consentito l'accesso senza il documento che attesti la prenotazione effettuata

i tavoli nel rispetto della normativa covid/19 potranno essere composti solo da 6 persone

obbligatorio indossare solo abiti bianchi, portare con se tavolo, sedie, piatti in ceramica bianca, tovaglia e tovaglioli in stoffa bianchi, posate (escluse in plastica), bicchieri in vetro, cestello del ghiaccio, accessori per l'addobbo della tavola (candelabri, fiori, cestini, candele), sacchetti per la raccolta dei rifiuti che a fine serata ognuno riporterà con se con tutto ciò che non ha consumato. Tassativamente bandita la plastica.

è richiesto un contributo di 5 € a persona che darà diritto a ricevere per ogni tavolo di 4 persone: 1 bottiglie di vino bianco e 1 bottiglia di acqua minerale, o ricalibrato in base al numero delle persone presenti al tavolo (il versamento sarà da effettuarsi sul posto, previa esibizione della prenotazione)

prenotazioni via mail a hakunamatataonluscarini@gmail.com

