"Una vita non basta più": Vittorio Schiraldi presenta il suo romanzo

Presentazione del romanzo "Una vita non basta più". Ne discutono con l'autore Salvatore Cusimano e Vito Lo Scrudato. Presenzia Piero Fagone.

Essere scrittori comporta la trasformazione della realtà attraverso la creatività, portando a una confusione tra il reale e l'immaginario. Questo può portare a distanziarsi dalle persone vicine, poiché si vive in un mondo mentale che può alienarci. Questa diversità può comportare un prezzo elevato, poiché la scrittura diventa il fulcro della vita, sperando che venga riconosciuto il valore dell'impegno dedicato.

Quando si scrive per un bisogno personale, il libro prende vita in un mondo parallelo, in cui i personaggi diventano familiari e influenzano ogni aspetto della giornata. Questi fantasmi esigono attenzione, spingendo a distanziarsi anche dagli amici inconsapevoli.