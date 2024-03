Una torta per Guglielmo: al via la gara amatoriale di pasticceria

Gara amatoriale di torte in occasione del trentesimo anniversario della morte del Fondatore del Movimento Pro Sanctitate il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta. Si può partecipare alla gara preparando una torta e si può intervenire all'evento per degustare le torte, allietati dal concerto delle "Coriste per gioco" dirette dalla maestra Monica Faja. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 marzo 2024 scrivendo una mail a palermo@movimentoprosanctitate.org.