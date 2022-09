Una pizza quasi al buio, alla Braciera una cena a lume di candela contro il caro bollette

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La sezione di Palermo dell’Unione italiana ciechi e Ipovedenti organizza giovedì 15 settembre ore 20.00 “Una Pizza quasi al buio“ presso la pizzeria “La Braciera in villa”, a Villa Lampedusa, Via dei quartieri 104,106.

L’evento prende spunto dalla giornata nazionale promossa dalla Fipe/Confcommercio a supporto degli esercenti vessati dal “caro bollette” energetiche, invitati a spegnere le luci dei propri locali per manifestare l’esasperazione dovuta ai prezzi troppo elevati dell’energia che stanno mettendo a rischio di chiusura totale delle attività.

La sezione palermitana dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, presieduta dall’avvocato Tommaso di Gesaro, desidera manifestare la propria solidarietà e vicinanza ai commercianti in questo particolare momento di crisi che coinvolge purtroppo tutti: cittadini, imprese, attività economiche e famiglie della città.

“Siamo accanto a chi soffre per via della crisi energetica, pensando anche alle famiglie delle persone con disabilità o con gravi malattie che hanno necessità di energia elettrica in modo più accentuato e continuativo - dichiara il presidente Di Gesaro - Per questo, vogliamo invitare i cittadini a trascorrere con noi la serata per mangiare insieme “una pizza quasi al buio”, a testimonianza del nostro attaccamento alla città, delle preoccupazioni per il caro-bollette e della necessità di tutelare le attività più esposte e le persone maggiormente in difficoltà”.