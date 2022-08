Una notte con i Moncada, a Collesano una serata per ripercorrere la storia del paese sulle Madonie

Sabato 21 agosto alle 21.30 in Piazza Castello a Collesano "Una Notte con i Moncada" con l'associazione Roccamaris. Un interessante appuntamento con la storia di Collesano e di una delle famiglie che per diversi secoli è stata titolare della contea di Collesano, quella dei Moncada.



Dopo i saluti del sindaco di Collesano, Giovanni Meli, della presidente dell'Associazione Roccamaris, la studiosa Domenica Barbera, e di Danilo Moncada di Monforte, discendente della famiglia Moncada e socio dell'Associacio Amics del Museu De Montcada Barcelona (Spagna), inizierà un percorso alla scoperta della storia dei Moncada nel territorio della Contea di Collesano tra storia, arte ed economia.



Dopo la prolusione di Simona Laudani dell'Università di Catania, autrice di pubblicazioni sulla Famiglia Moncada, interverranno Giuseppe Giugno, dottore di ricerca in storia dell'architettura - UNIPA, lo storico dell'arte Marco Failla, lo storico Rosario Termotto e Giuseppe Fazio, dottore di ricerca in storia dell'arte - UNIPD. A moderare gli interventi e a guidare i presenti in questo percorso il giornalista e scrittore Antonino Cicero.



Per prenotazioni: info@associazioneroccamaris.it.