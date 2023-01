Una notte da 90 al Malaluna con Flesca, Guttuso e Cannizzaro

Venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 22, a grande richiesta, tornerà un altro grande party che prende il nome di "Una notte da 90". Al Malaluna di Palermo, la location più storica della città, di via della Resurrezione 82, ci sarà una festa nostalgica e vintage per ballare gli anni indimenticabili. Sarà un inno agli anni '90, gli anni di una nuova idea di fare dance, ma non mancherà anche la musica del 2000.

In consolle due grandi dj che hanno fatto storia proprio in quegli anni: Fabio Flesca e Gianni Guttuso. Al microfono, Domenico Cannizzaro coinvolgerà e animerà il pubblico del Malaluna che vorrà trascorrere una serata ballando gli anni più belli. Ingresso in lista, 10 euro incluso un drink.