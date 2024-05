Musica di pace, visite cardiologiche e sport al Parco della Salute: i bimbi scriveranno "No war"

Un fine settimana, questo a partire da venerdì 31 maggio, con tante iniziative al Parco della Salute. Si inizia alle 8 in punto, con la festa finale delle mattine della salute, attività che per due anni ha dato l’opportunità a più di 300 alunni dell’istituto comprensivo Rita Borsellino di praticare attività ludico-motoria e di educazione ambientale all’aperto, grazie a “Sport Popolare in Spazio Pubblico”, progetto sostenuto da Fondazione Con il Sud e coordinato da Handala.

Durante l’evento “Una Musica di Pace” i bimbi parteciperanno ad attività ludiche e canteranno insieme al PalermoCoroPop e al Coro Magione. Insieme a Lucina Lanzara e le Voci Vicine potranno provare le percussioni. In ricordo di Livia Morello, i medici di Vivi Sano effettueranno visite cardiologiche. Infine gli alunni della scuola della Kalsa scriveranno un grande “No War” che verrà fotografato dall’alto con un drone che inquadrerà il parco e l’intero centro storico di Palermo, città di pace e integrazione tra i popoli.

Sabato 1 giugno alle 9 in punto si darà il via alla “Foro Italico parkrun” una 5 km non agonistica, con partenza e arrivo al parco, un percorso che si sviluppa sul lungomare verso Sant’Erasmo. Dalle 11 in poi sarà possibile praticare o vedere esibire gli atleti della Federazione Italiana di Braccio di Ferro S.B.F.I di Palermo.

Domenica 2 giugno infine in occasione della “Giornata nazionale dello Sport”, istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri, evento che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale la prima domenica di giugno, i tecnici del Coni Sicilia e delle associazioni partner dell’iniziativa daranno l’opportunità di provare gratuitamente più di quindici discipline sportive dalle 9 alle 15.

“Il parco si conferma luogo di bellezza e inclusione – spiega Daniele Giliberti, presidente di Vivi Sano, associazione che ha riqualificato il parco e lo gestisce dal 2015 – un punto di riferimento per i cittadini dove vengono svolte costantemente attività di promozione della salute gratuite che garantiscono piena accessibilità alla popolazione. Un parco dal quale i bimbi palermitani lanciano ancora una volta un messaggio di pace”.