Incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli: a Villa Filippina torna Una marina di libri

Con una veste completamente rinnovata arriva la dodicesima edizione di "Una Marina di Libri" che quest'anno avrà come sede il Parco di Villa Filippina di Palermo e come nuovo direttore artistico Gaetano Savatteri corroborato da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 il parco urbano di Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, sarà animato dal Festival dell'editoria indipendente con una incessante moltitudine di eventi tra incontri, presentazioni, rassegne e spettacoli, oltre, naturalmente al fulcro e motore della manifestazione che sono i 74 editori presenti con i loro stand e tutte le novità editoriali.

Il tema scelto quest'anno, si ispira a un verso di Dante, di cui quest’anno si celebrano i settecento anni dalla morte, tema che si riconnette fortemente alla natura di Palermo e della Sicilia: “Per l’alto mare aperto”. Anche quest'anno "Una Marina di Libri" è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & dintorni, le case editrici palermitane Navarra e Sellerio in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, Parco Villa Filippina e Libreria Dudi.

Il Festival "Una Marina di Libri" si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante”. #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, "Piazza Dante. #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 rendono omaggio a Dante Alighieri in occasione della ricorrenza dalla morte.

La manifestazione è organizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, con la collaborazione dell’Ars - Assemblea Regionale Siciliana e con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020.

Si accede ad "Una Marina di Libri" 2021 acquistando il biglietto online o in presenza ai botteghini di Villa Filippina, il biglietto per un singolo ingresso è di 3 euro, l'abbonamento a tutti e quattro i giorni è di 8,50 euro, venerdì mattina e fino alle ore 16 l'ingresso è libero e gratuito per tutti. Per i bambini fino a 12 anni l'accesso è gratuito. Tutti potranno accedere al festival solamente esibendo all'ingresso il green pass.

Villa Filippina, per l'occasione aprirà al pubblico nuovi spazi restaurati e utilizzati finora solo dall'Accademia di Belle Arti di Palermo: la vasta terrazza e alcune sale del piano superiore, inoltre nella giornata di venerdì 18, dalle ore 20 in poi, gli esperti del Planetario di Palermo, attraverso telescopi a disposizione del pubblico, accompagneranno gratuitamente alla scoperta della volta celeste e spiegheranno come ci si orienta con le stelle.

Il programma

Giovedì 16 settembre. L'inaugurazione della kermesse letteraria è fissata per giovedì 16 alle ore 16:30, sempre giovedì alle 20 è previsto un incontro con Stefania Auci, Geri Ferrara e Marco Pomar dal titolo "Processo ai Florio" e l’incontro dal titolo "Per l’alto mare aperto" con Checco Bruni, timoniere di Luna Rossa, Matteo Di Gesù e Mario Genco. Alle 20:30 incontro con Franco Arminio: narrazione della costa da Sant’Erasmo alla Bandita.

Venerdì 17 settembre. Alle ore 19 presentazione del libro "Manifesto del Partito Impopolare" di Luca Bottura. Alle 20:30 Alessandro Barbero presenta il libro "Alabama". Alle 22:30 lo spettacolo "Il Lupo e la Luna" dal romanzo omonimo di Pietrangelo Buttafuoco.

Sabato 18 settembre. Alle 16:30 "Palermo dopo Orlando" conversazione con Marco Romano e Carmelo Lopapa modera Gaetano Savatteri. Tra gli altri incontri in programma previsti Salvo Piparo con Valentino Picone, alle ore 20 presentazione della serie podcast "Armisanti! Vite mafiose e morti ordinarie" di Gaetano Pecoraro, 20:30 presentazione del libro "Io posso: Due donne sole contro la mafia" di Pif e Marco Lillo, alle 22 Antonio Manzini presenta il libro "Vecchie conoscenze".

Domenica 19 settembre. Alle 12:00 presentazione del libro, “Io Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”, di Mari Albanese e Angelo Sicilia con la presenza di Teresa Mannino. Alle ore 16 Elvira Seminara presenta il libro "I segreti del giovedì sera", alle 19 incontro con Cristina Cassar Scalia. Sempre alle ore 19 conversazione "Post-Montalbano tra immaginario e impresa", intervengono: Gaetano Savatteri, Gianfranco Marrone, Michele Soavi, Claudio Gioè e Ester Pantano. Alle 20:30 "Intervista impossibile a Leonardo Sciascia", spettacolo con Filippo Luna ed Elvira Terranova.

Ogni casa editrice proporrà le presentazioni delle novità editoriali con gli autori. Tra i vari ospiti degli incontri organizzati degli editori ci saranno: Michele Cometa, Alessandra Di Maio, Cristina Ali Farah, Gianfranco Marrone, Giuseppe Barbera, Mario Ferro, E.C Osondu, Domenico Conoscenti, Lina Maria Ugolini, Francesco Terracina, Gianfranco Perriera, Rosa Maria Di Natale, Alessandro Dal Lago, Sophie Daull, Giulio Perrone, Mario Valentini, Annamaria Piccione, Ester Rizzo, Marcello Benfante, Giuseppe Leone, Evelina Santangelo, Gaetano Basile, Ivan Scinardo, Sara Favaró, Umberto Santino.

Si confermano le rassegne tematiche, particolarmente amate dal pubblico della manifestazione: “Gli scrittori che ci mancano”, omaggi a scrittori e scrittrici scomparse:quest'anno la rassegna è dedicata a Maria Messina, Antonio Russello e Georges Perec. "Donne in amore", progetto ideato da Sara Scarafia. E “Marina rolls”, ideata da Matteo Di Gesù, con Piero Melati, su libri che parlano di musica, quest'anno con gli appuntamenti: "Da Sticky Fingers a Who's Next: il 1971 tredicesimo mese del 2021" e "Bob Dylan & Like a Rolling Stone. Filologia composizione performance".



