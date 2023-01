Un teatro di classe, parte il progetto della Foss: concerti e spettacoli per giovani e famiglie

La Foss vara il progetto per studenti, giovani e famiglie “Un teatro di classe” che vedrà impegnati i gruppi strumentali dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro di voci bianche della Foss. Si inizia il 29 e il 30 gennaio con “Giampiero Mancini racconta Le boeuf sur le toit di Milhaud e Il Carnevale degli animali di Saint-Saëns”, si continua il 19 e 20 febbraio con “Orlando Furioso” di Salvo Piparo e musiche di Marco Betta e si termina il 26/27 marzo con la fiaba musicale “Il sole di chi è?” di Silvia Colasanti su testo di Roberto Piumini.



I giovani, le famiglie, le scuole tornano ad essere protagoniste al Politeama Garibaldi con il programma “Un teatro di classe”, ideato dalla direttrice artistica della FOSS Gianna Fratta e dal referente del progetto Riccardo Scilipoti. Una composita serie di nuove produzioni musicali e teatrali e attività di vario tipo finalizzata a mettere in atto strategie di formazione del pubblico, partendo dalle giovani generazioni e dal mondo scolastico.



Il programma vedrà impegnati i gruppi strumentali dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro di voci bianche della Foss, che si produrranno in tre nuove produzioni, per un totale di nove concerti, di cui tre family concert domenicali (29 gennaio, 19 febbraio e 26 marzo alle ore 18.00 al Politeama Garibaldi) e sei turni per le scuole. Si inizia domenica 29 gennaio alle ore 18 (turno family) e lunedì 30 gennaio alle ore 9,30 e alle 11,30 (due turni scuole) con Giampiero Mancini racconta. Attore e regista poliedrico, impegnato in monologhi, spettacoli e teatro, nonché fiction, serie tv e film, Mancini racconterà due classici musicali di grande impatto per le platee più eterogenee. Si inizia con Le Boeuf sur le toit di Milhaud, la cui storia si dipana in

un bar di Parigi dove si danno convegno personaggi quanto mai vari come un nano, un pugile, una donna vestita da uomo, un allibratore, che finiscono al centro di una rissa, cui fanno da sfondo musiche ispirate a temi popolari sud-americani e si continua con Il carnevale degli animali, grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra di Saint-Saëns, opera formata da 13 quadri musicali che descrivono in modo divertente e ironico le caratteristiche di alcuni animali: dal leone all’elefante, dalle tartarughe alle galline, dai canguri ai pianisti, dai fossili al cigno, con la bellissima e celeberrima melodia del violoncello, utilizzata come accompagnamento musicale nel balletto “La morte del cigno”. Pianisti Riccardo Scilipoti e Gabriele Laura.

Domenica 19 febbraio alle ore 18 (turno Family) e lunedì 20 febbraio alle ore 9,30 e alle 11,30 (due turni scuole) andrà in scena Orlando Furioso su musiche di Marco Betta, con Salvo Piparo narratore. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Salvo Piparo, trae origine dal racconto di Ludovico Ariosto per approdare ai nostri giorni. L’antica storia d’amore e guerra è raccontata per bocca di un personaggio immaginario, Brunello, che darà vita attraverso la propria fantasia, ai suoi ricordi di venditore di zucchero e sogni. Domenica 26 marzo alle ore 18 (turno Family) e lunedì 27 marzo alle ore 9,30 e alle 11,30 (due turni scuole) va in scena Il sole di chi è? fiaba musicale per ensemble strumentale, voci animate e coro di voci bianche di Silvia Colasanti, su testo di Roberto Piumini.

La produzione vedrà impegnato, oltre al gruppo strumentale, anche il Coro di voci bianche della Foss. Direttore è Riccardo Scilipoti, regista è Silvia Alù. Deliziosa pièce musicale per ragazzi, l’opera diverte e appassiona, anche per mezzo dei chiari intenti civili, i continui inviti alla riflessione e alla solidarietà dinanzi ai soprusi e all’ottusità, invitando al rispetto per i piccoli, gli indifesi, i più sfortunati. E oltre alle tre nuove produzioni della FOSS, continuano da gennaio a maggio, ogni venerdì mattina, le Prove aperte, momenti di musica aperti alla partecipazione delle scuole che lo richiederanno. Gli studenti avranno la possibilità di assistere alle prove generali dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana che si svolgono ogni venerdì alle ore 10.00 presso la Sala Grande del Politeama Garibaldi. Un’occasione unica per poter assistere all’esecuzione dal vivo del grande repertorio sinfonico con solisti ospiti di fama internazionale e prestigiosi direttori d’orchestra. Costo biglietto scuole “Un teatro di classe”: € 5,00 (cinque) per alunno.

Costo biglietto scuole “Prove aperte”: € 3,00 (tre) per alunno. Ingresso gratuito per docenti accompagnatori e di sostegno nonché alunni H (segnalare se in carrozzina). È necessario inviare in tempo utile la prenotazione indicando giorno e orario con il numero degli alunni paganti, delle classi di riferimento e dei docenti nonché alunni H non paganti all’indirizzo segreteriascuole@orchestrasinfonicasiciliana.it. Solo dopo la conferma di prenotazione da parte della segreteria, i biglietti potranno essere pagati e ritirati.



Costo biglietto ciclo family-concert (posto non numerato): € 10 intero / € 5 ridotto under 16 + accompagnatore; abbonati stagione 2022/23; studenti / Costo abbonamento family per 3 spettacoli € 20 intero / € 10 ridotto (stesse categorie previste per i biglietti ridotti). I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati al botteghino del Politeama, aperto martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16,30, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13 e, nelle domeniche del

turno family, un'ora prima dell'inizio (dalle ore 17.00). Lunedì chiuso.

I biglietti possono anche essere acquistati online sul circuito Vivaticket. Prenotazioni scuole: segreteriascuole@orchestrasinfonicasiciliana.it / tel. 091 6072524 Info Botteghino: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it / tel.

091/6072532/53.