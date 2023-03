Un tè con l'autore, la rassegna letteraria apre il suo terzo giro a Palazzo del Poeta

Il terzo giro della rassegna letteraria “Un tè con l’autore”, che vede sviluppare gli eventi culturali tra gli spazi di Palazzo del Poeta a Palermo, riparte il 24 marzo con la poesia, sempre alle 17:30, per chiudersi, dopo un vortice intensissimo di autori, il 16 giugno con un evento serale dedicato alla scrittura Fantasy.

Ad aprire questo variegato cartellone, in occasione della giornata mondiale della poesia, che si festeggia qualche giorno prima, saranno due poeti a confronto, Andrea Castrovinci e Marcello Arcoleo, in cui, in un talk show, che metterà in luce le emozioni della vita, si parlerà delle ultime opere degli autori attorno alla reciprocità dei flussi di pensieri, delle connessioni emotive e delle riflessioni, perché sono le emozioni a qualificare una vita e a renderla una continua e sorprendente avventura.

Non mancherà l’incontro con l’autore in incognito, (che nella precedente rassegna portava il nome di Roberto Alaimo), una data dedicata ad un personaggio della letteratura siciliana contemporanea, Vito Lo Scrudato e tanti autori e autrici, che si racconteranno tra le pagine delle loro opere.

Un cartellone che sarà un volteggiare di esperienze singolari in cui, in giusta dose, entrando ed uscendo tra mondi diversi, con forme di scritture eterogenee, dai saggi, ai romanzi per bambini, libri religiosi, thriller, gialli, noir, autobiografie struggenti, non si perde mai vista il concetto “che ogni libro racconta sempre l’autore che ne è sempre parte integrante”.

“Ogni singolo evento ha rappresentato una conversazione profonda- dice Rosa Di Stefano, ideatrice e curatrice della rassegna - che ha risvegliato la profondità, la riflessione, nuovi punti di vista e persino nuovi significati vitali per ogni titolo, per ogni libro. E’ filosofare, giocare con nuove idee, arricchirsi a vicenda con varie prospettive”. E’ possibile seguire gli eventi della rassegna “Un tè con l’autore” negli spazi dedicati di Palazzo del Poeta a Palermo, ingresso libero, previa prenotazione tramite numero whatsapp 389 1072 495.

Ecco tutti i titoli e le date:

Venerdì 24 marzo Marcello Arcoleo “Viaggi interrotti”, Andrea Catrovinci “Il nome di mia madre”

Venerdì 31 marzo Francesca Giordano “Medjugorije: oltre 40 anni di messaggi per un cammino di santità”

Domenica 2 aprile Giuseppe Botta “La solitudine del pregiudizio”

Mercoledì 5 aprile Aurora Padalino ”L’Essenziale”

Venerdì 14 aprile Incontro con L’AUTORE INCOGNITO

Sabato 15 aprile il giudice Lorenzo Matassa “Sul desiderio di verità-

Domenica 16 aprile Piero Libro “In Sicilia si dice così”

Venerdi 21 aprile Vito Lo Scrudato il personaggio e l’opera omnia

Venerdì 28 aprile Angela Ganci “San Salvador. Storia di un omicidio”

Venerdì 5 maggio Maria Rosaria Cammarata “Favola significa”

Domenica 7 maggio Roberto Garigliano “Canti nuovi degli Antichi LIBRO I”

Venerdì 12 maggio Santi Spartà “Orphans”

Venerdì 19 maggio Antonella Chinnici- Alessandra Colonna Romano- Daniela Musumeci “Tessere di Luce”Venerdì 26 maggio Giovanni Giacobbe “Un mare di cani”

Domenica 28 maggio Mauro Li Vigni “Mamadou il coraggioso”

Evento di chiusura rassegna Venerdì 16 giugno APERITIVO FANTASY in collaborazione con Spazio Cultura ore 19:00