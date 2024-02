Palazzo Bonocore, per Un//plugged "Le voci di Antigone" con Simona Sciarabba

Antigone è una giovane donna, che si batte in nome di un comandamento morale, in nome di quelle “leggi non scritte” che le impongono di seppellire il fratello Polinice per onorare la pietas verso i morti. Sulla sua figura è incentrato “Le Voci di Antigone” con Simona Sciarabba giovedì prossimo 29 febbraio alle 19 nelle sale di Palazzo Bonocore (piazza Pretoria) appuntamento della rassegna UN//plugged che CoopC ulture ha costruito con Genìa.

Antigone si imbatte in una lotta operosa nei confronti del sovrano, Creonte, che aveva vietato la sepoltura del fratello. Antigone è la ribelle, la “giovane” donna guerriera. Le voci di Antigone è una riscrittura della tragedia che parte dal testo di Sofocle, attraversa quello di Anouilh, Brecht e arriva alla riscrittura contemporanea di Valeria Parrella. Le parole sono quelle dei grandi autori, la lotta di Antigone è eterna. Biglietto: 5 euro.