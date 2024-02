Ritorna "Misericordia", il film di Emma Dante: doppia proiezione a Palazzo Bonocore

In riva al mare c’è un complesso fatiscente di baracche, una sull’altra, senza acqua corrente: una comunità sdrucita e poverissima, prostitute che conducono una vita che non è una vita. Sono loro a tirar su e amare Arturo, un ragazzo con disturbi psichici, figlio di una di loro, uccisa dal suo protettore. Arturo vive nel suo mondo di sogni e queste sue madri putative cercano di proteggerlo.

Dal suo (splendido) spettacolo teatrale, apprezzato in tutta Italia, la regista Emma Dante ha tratto “Misericordia” [2023] con Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio e Milena Catalano. Il film è rimasto poche settimane nelle sale, spazzato via dalle pellicole natalizie: vederlo (o rivederlo) è quindi un’occasione imperdibile, visto che sarà proiettato sabato (17 febbraio) alle 20.30 e domenica (18 febbraio) alle 18 nelle sale di Palazzo Bonocore, secondo appuntamento della nuova rassegna UN//plugged che CoopCulture ha costruito con Genìa. Ingresso: 5 euro.

UN//plugged continuerà con un appuntamento a settimana: giovedì 22 febbraio Giuseppe Provinzano cunta li Cunti di Giuseppe Pitrè sulle immagini estemporanee di Petra Trombini. Giovedì 29 febbraio Simona Sciarabba ne Le Voci di Antigone, riscrive la tragedia di Sofocle tragedia interagendo con i testi che Anouilh, Brecht e Valeria Parrella hanno dedicato alla ribelle classica che combatte la legge degli uomini in nome della “pietas” morale. Il 6 marzo toccherà a 5 discorsiXdistruggereMe di Margherita Ortolani e il 16 marzo si chiude con Tea Bruno e il suo “Sipario”, gioco da tavolo d’improvvisazione teatrale. Biglietto: 5 euro.

Palazzo Bonocore ospita Palermo Felicissima, la prima mostra interattiva ideata e curata da Odd Agency, dedicata alla città tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra tecnologie avanzate e installazioni immersive, il visitatore interagisce con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture organizzate in un racconto coordinato: le mostre, i libri, gli arredi, i documenti, le strutture architettoniche, i luoghi, tanti capitoli alla ricerca di un’unica direttrice narrativa. Visioni, installazioni, postazioni, light books, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale, seguendo una precisa timeline storica che mette in rapporto Palermo con il resto d’Europa.