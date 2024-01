"Un//plagged", Carmine Maringola legge due favole di Giambattista Basile a Palazzo Bonocore

“C’è un’enorme cattiveria dentro, ma sono fantastiche: “Il cunto de li cunti” di Giambattista Basile ha anticipato tutte le fiabe che poi Perrault o Carroll avrebbero reso famose”. E due di queste favole irridenti, perverse, orrorifiche – “La vecchia scortecata” e “La papera” -, saranno protagoniste di una lettura teatralizzata che l’attore napoletano Carmine Maringola proporrà giovedì prossimo (25 gennaio) alle 19 nelle sale di Palazzo Bonocore (piazza Pretoria), terzo e penultimo appuntamento della nuova rassegna UN//plugged che CoopCulture ha costruito con Genìa. Biglietto: 5 euro.

Palazzo Bonocore da oggi sarà aperto dal mercoledì alla domenica; mercoledì dalle 10 alle 14, giovedì e domenica dalle 10 alle 18, venerdì e sabato dalle 10 alle 21. Carmine Maringola è cresciuto con “Il Cunto de li Cunti”. “A Napoli ce lo facevano studiare a scuola, è il nostro dialetto del ‘600, per certi versi anche difficile, a tratti scurrile, ma è comunque bellissimo e verace”. Sulla raccolta di Basile, Emma Dante e Carmine Maringola lavorano da tempo, sono già nati due spettacoli, Pupo di zucchero e La scortecata, adattata proprio da una delle due fiabe scelte dall’attore, “La vecchia scortecata”; l’altra è “La papera” che diventerà “Re Chicchinella” pronta a debuttare a marzo al Piccolo Teatro di Milano. “Un vero omaggio alla genialità di Giambattista Basile che finora la letteratura italiana non ha tenuto nella considerazione che merita – spiega Carmine Maringola -. Mi affascina la sua follia, la cattiveria, il fascino dell’atrocità nel racconto dei vizi umani, in questo caso l’orgoglio e l’ottusità del potere”. Oggi queste favole sarebbero politicamente scorrette. “Viviamo in una società che edulcora tutto, i bambini sono deboli e non hanno idea delle conseguenze di una vita futura: che queste fiabe raccontano”.

La prima parte di UN//plugged chiude mercoledì 31 gennaio: Serena Ganci e Daniela Macaluso traggono dall’Ulisse di Joyce, il personaggio di Molly Bloom, tra musica e parole. Biglietto: 5 euro Palazzo Bonocore ospita Palermo Felicissima, la prima mostra interattiva ideata e curata da Odd Agency, dedicata alla città tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra tecnologie avanzate e installazioni immersive, il visitatore interagisce con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture organizzate in un racconto coordinato: le mostre, i libri, gli arredi, i documenti, le strutture architettoniche, i luoghi, tanti capitoli alla ricerca di un’unica direttrice narrativa. Visioni, installazioni, postazioni, light books, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale, seguendo una precisa timeline storica che mette in rapporto Palermo con il resto d’Europa.

