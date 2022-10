"Un girasole per te", i biscotti della santità donati in occasione della Festa dei morti

1° Novembre, Festa di tutti i Santi, memoria grata di uomini e donne, amici di Dio che nell’eroismo di grandi gesti o nel nascondimento di straordinarie quotidianità hanno cambiato la storia.

1° Novembre Giornata della Santificazione Universale. Un occasione per dire a tutti che l’amicizia con Dio non è riservata a pochi, ma è per tutti. Un giorno per rinnovare e condividere il sogno di un mondo diverso, in cui tutti gli uomini vivano da fratelli. Quando Guglielmo Giaquinta, fondatore del Movimento Pro Sanctitate, nel 1957 ha ideato questa Giornata che oggi è patrimonio di tutta la Chiesa, l’ha pensata nella convinzione di raggiungere tutti, dappertutto, con ogni mezzo, perchè questa è la portata rivoluzionaria del Vangelo.

E’ per questo che il 1° novembre 2022, e per tutto il mese, il Movimento Pro Sanctitate offrirà i Biscotti della Santità, con la caratteristica forma del Girasole, per incontrare gli uomini, le donne, i giovani e i bambini di questo tempo, per ricordare loro il senso di un giorno speciale, per condividere con semplicità la gioia della festa, il sogno di un mondo rinnovato dall’amore.

La santità è sempre concreta, mai sorda ai bisogni di chi ci sta accanto, spinge ad andare incontro, a donare ascolto, ad offrire aiuto.

In questa prospettiva, l’intero ricavato delle offerte raccolte, sarà devoluto a progetti di aiuto e di solidarietà. A Palermo devolveremo il ricavato delle offerte a favore dell’Associazione Insieme per Danisinni, impegnata nella promozione di iniziative socio culturali a favore del rione. Questo girasole, che orienta a Dio il suo fiorire, porta un messaggio di santità e di fraternità: è per te, è per noi, è per tutti!