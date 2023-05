“Un, due, tre ridiamo”, lo spettacolo diretto da Orazio Bottiglieri al cineteatro Colosseum

Si può vivere in tre sotto lo stesso tetto? Cosa accade quando personalità, interessi e gusti diversi si incontrano e si trovano a dover convivere? È questo quello che si chiedono i protagonisti di “Un, due, tre, ridiamo”, la commedia in programma al Cineteatro Colosseum, domenica 14 maggio, alle 18.00.



Sul palco un trio d'eccezione composto da Ettore Demma, Giorgio Pitarresi e Massimo Eugenio. “Uno spettacolo esilarante, dove ogni attore, con il proprio caratteristico modo di fare teatro, porterà in scena monologhi e simpatici siparietti che vedranno protagonista la risata tra battute, ironia, controsensi, ma, soprattutto, tanta voglia di far divertire il pubblico presente”, racconta il direttore artistico Orazio Bottiglieri.



Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro; 8 euro, invece, il ridotto. Per prenotazioni, basta chiamare il numero 091442265.