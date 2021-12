Piazza Verdi

"Un Cortese silenzio", la vita dell’ex questore in una piece teatrale

Appuntamento in programma per oggi, domenica 5 dicembre, al Teatro Massimo. Nel testo di Vincenzo Pirrotta viene tracciata la carriera dell'investigatore Renato Cortese, dalla cattura di mafiosi alla vicenda del noto latitante kazako che ha portato a una condanna in primo grado