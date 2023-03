Gli ultimi giorni di Petrosino a Palermo: passeggiata di beneficienza

Domenica 12 marzo tra le manifestazioni organizzate per ricordare la figura del poliziotto Italo americano Joe Petrosino, ucciso a Palermo il 12 maggio del 1909 è prevista anche una passeggiata storica. La visita guidata è organizzata da Palermo aperta a Tutti Onlus, in collaborazione con l’associazione Culturale Joe Petrosino Sicilia, e verrà condotta da Igor Gelarda.

Una passeggiata per conoscere i luoghi che Petrosino frequentò a Palermo, negli ultimi giorni della sua vita. Ma per conoscere anche la carriera e la vita di questo grande poliziotto, simbolo della legalità e della lotta alla mafia, ma anche di integrazione degli italiani negli Usa. I ricavati della passeggiata verranno interamente devoluti in beneficienza alla associazione gli Angeli della notte che si occupa di senza tetto a Palermo.

La passeggiata partirà alle 10.30 da via Cavour (di fronte alla Prefettura). E si concluderà in piazza Marina dove è previsto un omaggio floreale, da parte dell'associazione Joe Petrosino, presso la lapide dedicata al poliziotto, donata al comune di Palermo dall’artista palermitano Pippo Madè, dentro il giardino Garibaldi. Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite whatsapp al numero 3473187857. La partecipazione al tour prevede un contributo di 8 euro.