Uditore in festa: una giornata dedicata a laboratori, passeggiate e sport

Il quartiere Uditore si riunisce per una giornata di festa e condivisione. Un giorno pieno di gioia, risate e momenti comunitari per tutti gli abitanti del quartiere e non, con l’evento “Uditore in Festa”, domenica 3 dicembre.

Organizzato da CEIPES ETS, I Sicaliani, Pianeta Amore Odv, Casa di tutte le genti e CeSVoP Palermo, con il partenariato della V Circoscrizione del Comune di Palermo e il supporto della Parrocchia Ecce Homo, l’evento mira a riunire i cittadini di Palermo, senza distinzioni di genere ed età, per una giornata all’insegna dello sport, della socializzazione, dell’intrattenimento e dello sviluppo sostenibile. Con una grande varietà di attività in programma, “Uditore in Festa” promette intrattenimento e divertimento per tutti.



La giornata inizierà alle 10, presso piazza Sant’Alfonso dei Liguori, nel quartiere Uditore, con un susseguirsi di momenti unici, tra cui:

• Attività per adulti e bambini: tornei di sport, laboratori creativi, mostre

fotografiche

• Musica dal vivo: esibizioni di artisti locali come Ismaele - musicista buskers e I Valeriana

• Riscoperta del quartiere: passeggiate storiche nei dintorni, visita della Cappella del SS Ecce Homo e della tomba di Francesco Maria Alias

• Pranzo in comunità: i bambini della Zisa, de La Casa di Tutte le Genti, si uniranno alle attività e mangeranno insieme ai bambini del quartiere Uditore nella Parrocchia Ecce Homo.



L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono festeggiare il quartiere, condividere momenti e viversi una giornata in compagnia.

Di seguito il programma dettagliato della giornata del 3 dicembre:

Mattina

10:00 - Saluti di Apertura del Presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello

10:15 - 11:00. Pulizia della piazza

11:00 - 13:00:

Passeggiata del quartiere accompagnata dal Laboratorio fotografico "La

lentezza, per vedere"

Laboratorio di disegno e pittura per bambini

Laboratorio di decoro urbano con piantumazione piante

Pranzo a sacco per i bambini presso la Parrocchia Ecce Homo

Pomeriggio

14:00 - 17:00.

Torneo di Ping Pong

Torneo di Bocce

Torneo di Biliardino

Lezioni di Parkour

Giochi Tradizionali di strada

Dalle 16.00. Visita alla Cappella del SS Ecce Homo e alla tomba di Francesco Maria

Alias