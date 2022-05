I Walk on nel segno degli U2, serata rock al New Gustosita di Isola delle Femmine

Una serata all'insegna dell'Irlanda e della musica degli U2. Sabato 21 maggio alle 22 al New Gustosita di Isola delle Femmine, in una location con un panorama mozzafiato, di fronte al mare, avrete modo di trascorrere un paio d'ore cantando i maggiori successi della band irlandese, interpretati dai Walk on, band palermitana capitanata da Maurizio Sparacello (Voce) che, dal 2013, rende omaggio al gruppo di Dublino diffondendo il loro messagio di pace e amore.

Brani come Pride, One, With or Without You, Sunday Bloody Sundy presenti nella loro setlist, insieme a tanti altri successi che fanno parte della loro discografia. Insomma, una serata da non perdere. Un'organizzazione NightLovers.