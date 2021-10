U2 night con i Walk On: il concerto con le canzoni della band irlandese al Fadiesis

Venerdì sera, il FaDiesis di Via Villa Heloise a Palermo si trasformerà in un Irish Club, per ospitare la musica di una delle rock band legendarie, gli U2.

I Walk On eseguiranno una setlist di tutto rispetto che comprenderà i maggiori successi della band esplorando le sonorità più remote e profonde ma anche quelle recenti e più mature.

Maurizio Sparacello - Voce

Alessandro Citraro - Basso

Claudio Cessari - Chitarra

Piero Sciortino - Batteria

Un'organizzazione "NightLovers Organization". E' consigliata la prenotazione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...