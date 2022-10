Venerdì 7 ottobre, al Chiquito di Via Francesco Cilea a Palermo, i Walk On sono pronti a dedicare un'altra serata alla musica degli U2, ripercorrendo gran parte della discografia della band irlandese, passando da brani come "I Will Follow" a "One", da "Beautiful Day" a "Sunday Bloody Sunday", così come fanno dal 2012 a oggi.

Una serata tipicamente Irish da non perdere.