U2 night, a Palazzo Brunaccini il concerto con le cover della band irlandese fatte dai Walk On

Venerdì 18 febbraio al Palazzo Brunaccini di via Lucrezia Brunaccini 10 a Palermo, approdano per la prima volta i Walk On, gruppo palermitano che dal 2013 rende omaggio a una delle maggiori band del panorama internazionale, gli U2.

In un contesto signorile, reso tale dopo il restauro del palazzo che era stato abbandonato dopo il dopoguerra dalla famiglia fiorentina Brunaccini, sarà possibile ripercorrere gran parte della discografia della band irlandese trascorrendo un paio d'ore in compagnia di ottima musica. A seguire dj set di Francesco Schillaci