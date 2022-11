U2 night al Corten Bistrot: nei locali dell'ex Barlume il concerto dei Walk On

Imperdibile evento al Corten Bistrot di via Cantavespri a Palermo. I Walk On, capitanati da Maurizio Sparacello (voce e leader della band), porteranno una ventata di freschezza tipicamente irlandese ripercorrendo parte della discografia del gruppo di Dublino con una setlist da cantare a squarciagola. Prenotate il vostro tavolo e non perdetevi questa occasione. Venerdì 18 novembre, Walk On - U2 Tribute Band.