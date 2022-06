U2 night con i Walk On all'Almoad di Carini

Sabato sera alle porte di Palermo, all'Almoad, il parco cittadino di Carini una serata all'insegna della musica degli U2. I Walk On, capitanati da Maurizio Sparacello (voce), vi regaleranno una SetList ricca dei maggiori successi della band, da One a Sunday Bloody Sunday, da Pride a Where The Streets Ha No Name e tanti altri brani che hanno fatto la storia della musica mondiale.

Non perdetevi l'appuntamento e prenotate un posto in prima fila.