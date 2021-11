U2 night allo Spiler 78 original: concerto tributo alla band irlandese con i Walk On

Dopo il 30th anniversary dell'album Achtung Baby i Walk On, tribute band palermitana che dal 2012 omaggia la band irlandese, capitanata da Maurizio Sparacello alla voce, vi regalerà una serata interamente Irish con una setlist che comprenderà anche alcuni brani dell'album sopracitato per cui non mancante. Prenotate il vostro tavolo e non perdetevi questa occasione!