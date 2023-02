U2 night all'Officina con i Walk On, la tribute band in concerto

Venerdì sera l'Officina di Via G. Puglisi Bertolino n. 25 a Palermo, locale rinomato del circuito palermitano, si trasformerà in un pub irlandese grazie ai WALK ON, Tribute Band palermitana che rende omaggio agli U2 dal 2013, reduci dal festeggiamento dei loro 10 anni di attività. Ottima musica e buon cibo il connubio perfetto per trascorrere una serata ripercorrendo gran parte della discografia della band di Dublino.

Prenotate il vostro tavolo e decidete, per una sera, di catapultarvi nelle atmosfere tipicamente Irish lasciandovi trasportare dalle sonorità note dei 4 beniamini che dal 1976 ad oggi, con le loro canzoni, regalano grandi emozioni.