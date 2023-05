U2 night all'Almoad parco cittadino di Carini con i Walk On, la tribute band

Sabato 27 Maggio all' Almoad Parco Cittadino di Carini (PA) una serata dedicata a una delle band più longeve del panorama internazionale, gli U2.

I Walk On, che dal 2013 portano in giro il loro progetto capitanati da Maurizio Sparacello (voce), intratterranno il loro pubblico con parte della discografia che ha attraversato varie generazioni, riproducendo le sonorità tipiche della band irlandese, regalando emozioni ai cultori del genere, agli appassionati di musica e a chi vorrà semplicemente trascorrere una serata in compagnia di buona musica. Rock, curiosità e tanta passione saranno gli ingredienti fondamentali per cui prenotate il vostro posto in prima fila e non mancate per nessun motivo.