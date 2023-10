'U Paccu: racconto breve di un pacco postale al Lizard

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

'U Paccu- Racconto breve di un pacco postale di e con Erika La Ragione ritorna giovedì 26 ottobre alle ore 21 al Lizard in Via Grande Lattarini 22. La storia dell'invio periodico di pacchi da Palermo, città di nascita dell'autrice, a Torino, città d'adozione dove ha vissuto quattordici anni prima di far ritorno tre anni fa a Palermo. Un ritratto tragicomico di una migrante che cerca di sopravvivere alla nostalgia della propria terra e alla lontananza della propria famiglia, una siciliana che si commuove all’apertura del pacco che custodisce le marmellate di suo padre. 'U Paccu è una storia d’amore tra l’autrice- interprete e la sua Palermo. L'evento è gratuito Per info 3202472418 [Zagara Teatro]