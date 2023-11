'U Paccu: racconto breve di un pacco postale al Noz, a sostegno del Progetto Piano Terra

'U Paccu - Racconto breve di un pacco postale di e con Erika La Ragione che narra la storia dell'invio periodico di pacchi da Palermo, città di nascita dell'autrice e interprete del testo, a Torino, città d'adozione dove ha vissuto 14 anni prima di far ritorno a Palermo nel 2020, verrà "consegnato" sabato 2 Dicembre alle ore 21 al Noz- Nuove Officine Zisa, all'interno dei Cantieri Culturali, in occasione della presentazione del Progetto Piano Terra, uno spazio fisico e mentale che vuole accogliere idee, iniziative e attività, rompendo la logica della competizione e rafforzando quella della condivisione, in una relazione armoniosa con la natura. Un programma ricco di laboratori, spettacoli e concerti che si svolge durante tutto il pomeriggio, dalle ore 15 in poi. Alle 19 è previsto un aperitivo con prenotazione obbligatoria. Tutte le info nell'evento facebook https://www.facebook.com/events/6466060536833015/ L'evento è gratuito. Se vuoi contribuire alla raccolta fondi per il progetto Piano Terra, puoi prenotare l'aperitivo, lasciare una donazione all'evento o acquistare dei gadget al banchetto. Per info e prenotazioni laboratori e aperitivo, contattare Dora(Whatsapp) 3248661228.