'U cannistru carinese, la tradizione che unisce le generazioni per la Festa dei morti

Martedì 1 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso il Vicolo dei Fiori (via Lanza), Giusy Musso insieme al suo Comitato Spontaneo Cittadino rievoca la dolcissima tradizione dei cannistri siciliani in occasione della Festa dei Morti e della ricorrenza di Ognissanti.

Anticamente, quando un popolo veniva sconfitto in battaglia e conquistato, la prima cosa che i vincitori facevano per indebolirlo era cancellare la sua identità, distruggendone le tradizioni e uccidendo i saggi che ne detenevano la memoria storica.

Il momento di grandi cambiamenti e rivoluzioni in cui viviamo può essere due cose: può essere il nemico che cancella la nostra identità e taglia le nostre radici facendoci crollare, oppure può essere una terra promessa in cui migriamo insieme, come una grande famiglia, portandoci dietro le nostre tradizioni che faranno crescere sano e forte l’albero delle generazioni future; esattamente come ci hanno insegnato tutti i nostri amici e parenti che dal secolo scorso sono andati a cercare fortuna in America e in altri paesi esteri.

Con il desiderio di mantenere forte l’identità del nostro popolo, l’imprenditrice e filantropa Giusy Musso, insieme al Comitato Cittadino carinese che ha fondato, ha organizzato e curato questo evento non solo per invitare le persone a riappropriarsi dell’identità della tradizione ru cannistru, ma anche per donare un momento di gioia ai bambini e, al contempo, continuare a dare sostegno e calore alle mamme di Carini che hanno perso i loro piccoli.

Via Lanza, ribattezzata ufficiosamente come Vicolo di Fiori a seguito della rigenerazione territoriale operata dalla signora Musso nei mesi scorsi, si fa di nuovo luogo protagonista della promozione culturale e sociale, rievocando con questo evento una delle più antiche tradizioni carinesi della Festa dei Morti: u’ cannistru - confezionato secondo la tradizione di Carini, con la pupa di zucchero al centro, contornata da frutta di stagione, frutta secca e martorana - che, secondo il folklore siciliano, gli antenati di ogni famiglia portano in dono ai propri bambini, nascondendolo in giro per le case di nonni e prozii.

Folklore, colore e vita saranno gli elementi che coloreranno e animeranno il Vicolo dei Fiori: Topolino e Minny distribuiranno cioccolatini, caramelle e zucchero filato; tavoli di dolcetti e un’esposizione di frutta di martorana artigianale delizieranno gli occhi e il palato di tutti coloro che interverranno. Un cannistru carinese, offerto dalla gioielleria Daf Gioielli, sarà inoltre sorteggiato tra i partecipanti.

L’evento coinvolge, tra gli altri, le mamme dei bambini carinesi prematuramente scomparsi che, a seguito della Festa degli Angeli (commemorazione organizzata sempre dalla signora Musso il 2 ottobre scorso) hanno scoperto nelle attività di volontariato collaborativo un modo per uscire dall’isolamento del proprio dolore e adoperarsi per gli altri in modo costruttivo, continuando a tenere viva la memoria dei propri piccoli volati in cielo. Molti hanno donato giocattoli, peluche e dolcetti che le mamme coraggiose distribuiranno a tutti i bimbi che parteciperanno all’evento, esprimendo così il vero significato simbolico del dono offerto in ricordo di chi non c’è più.

Si ringraziano: Idea Regalo di Giovanni Celeste, che ha partecipato all’allestimento del vicolo, all’animazione della festa e alla preparazione della martorana artigianale; le signore del Gruppo delle Milizie della Chiesa di San Rocco e le catechiste della chiesa del Sacro Cuore che hanno contribuito raccogliendo regali e portando dolcetti e i tipici mustazzuoli carinesi con il miele di fichi. Questa festa sta sensibilizzando molte persone che hanno dimostrato la voglia di esserci e partecipare: un grande segnale che emoziona non tanto per la ricorrenza in sé, quanto per il senso di fratellanza che crea e per il desiderio di ritornare a riappropriarci dei valori e delle tradizioni condivise che fanno di una città una vera comunità.