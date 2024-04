Al Centro Commerciale Forum un’iniziativa per celebrare la sostenibilità ambientale e l’energia rinnovabile

Il clima della Terra è un prezioso equilibrio di elementi che influenzano profondamente la vita di ogni essere vivente. La sua stabilità è fondamentale per mantenere gli ecosistemi, regolare i cicli dell’acqua e garantire la produzione di cibo. L’energia, in tutte le sue forme, è il motore che alimenta le società moderne. La transizione verso fonti di energia rinnovabile è cruciale per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento e promuovere uno sviluppo sostenibile. L’adozione di tecnologie energetiche pulite e verdi rappresenta una delle maggiori sfide e opportunità del nostro tempo, con l’obiettivo di proteggere il clima e assicurare un futuro prospero per le generazioni future.

Il truck Clivet apre le porte del clima naturale al Centro Commerciale Forum

Clivet, la seconda soluzione più naturale per il clima, prosegue le tappe del suo "Clivet on tour", il truck del comfort utile a sensibilizzare il pubblico su queste importanti tematiche, ma anche per far toccare?con?mano?agli utenti?finali il mondo delle pompe?di calore?e far capire che sono prodotti ecologici, efficienti, innovativi e alla portata?di tutti.

Martedì 23 aprile l’appuntamento sarà proprio a Palermo presso il Centro Commerciale Forum: il camion?Clivet sarà presente dalle 9.00 alle 18.00, con buffet durante l’intero arco della giornata. Ogni visitatore riceverà anche un simpatico gadget dell’evento: il metro Clivet, ideale per tutti i lavori?fai da te.

I visitatori scopriranno “da vicino” il sistema completo e modulare Clivet Smart Living per il riscaldamento,?il condizionamento,?il rinnovo e la purificazione aria, l’acqua calda sanitaria, ma anche l’indipendenza energetica della casa che può essere ottenuta grazie all'accumulo di energia Sinergy, la gestione del comfort e dell'energia effettuata comodamente?dal proprio cellulare tramite App. Sempre all’interno del truck, per garantire una climatizzazione sostenibile in ambito residenziale, sarà presentata la nuova gamma Clivet con refrigerante naturale R-290: il monosplit?Cervino, la pompa di?calore Edge F (ideale per sostituire la caldaia anche mantenendo i termosifoni tradizionali), la pompa di calore per acqua calda sanitaria in classe A+ Aqua?Pro.

Clivet si conferma così un’azienda consapevole dell’importanza della sostenibilità ecologica, dell’efficientamento energetico, del green e dell’attenzione all’ambiente, al comfort delle persone, con particolare riguardo alla necessità del rinnovo e della purificazione dell’aria e dell’indipendenza energetica, in linea con i suoi principi e i suoi valori.

Per uteriori informazioni: www.clivet.com.