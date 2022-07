Pesca sportiva, al Foro Italico il primo trofeo Marlin Club Canna da Riva

L’Associazione ASD Marlin Club Palermo indice un trofeo con canna da riva denominato 1° Trofeo Marlin Club Canna da Riva, valevole coppa Italia Individuale e per Società, che si svolgerà il 17 luglio presso la Banchina del Foro Italico Umberto I. Alla manifestazione sono ammessi 80 atleti associati alla Fipsas e iscritti a società affiliate alle sezioni, in regola con il tesseramento per l’anno in corso.

I concorrenti devono avere la Tessera Federale e la Tessera Atleta valida per l’anno in corso ed aver ottemperato all’iscrizione al “Mipaaf" ed essere in possesso di regolare attestazione. Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere presentati a richiesta degli Ufficiali di gara.

Gli Atleti Under 18 possono partecipare purché in possesso di un documento di assenso di chi ne esercita la potestà parentale. Le iscrizioni, da effettuarsi utilizzando il modulo allegato in calce pena la nullità delle iscrizioni stesse, dovranno pervenire via e-mail a marlinclub@virgilio.it o brevi alla società organizzatrice, entro il 9 luglio 2022 unitamente al contributo d’iscrizione cumulativo come più avanti precisato.