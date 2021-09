Il trionfo del colore, mostra di tele astratte: le opere di Gerardo Mingozzi a Palermo

Un artista non convenzionale per una galleria che sposa la non convenzionalità nell’arte. Ripartono i grandi appuntamenti in galleria dopo la pausa estiva. Si inaugura infatti, il prossimo venerdì 17 settembre alle ore 18:00, presso la Unconventional Art Space di via Giovanni Meli, 53, in pieno centro storico a Palermo, la personale di Gerardo Minicozzi. Pittore campano ma parmense di adozione Minicozzi è un artista autodidatta che ha scelto il capoluogo siciliano per il suo debutto in Sicilia.

Olio e acrilici su tela di medie dimensioni la sua produzione artistica astratta, spesso materica: un tripudio di colori che vanno dai toni caldi alle luce più spente, colori studiati e ricercati per delle tele luminose e ricche di significato. Di notevole interesse la collezione composta di tele nei colori brillanti dell’oro, del blu cobalto, del rosso porpora. A dodici anni, Gerardo Minicozzi, inizia a dipingere attratto dai colori della natura, colori che egli ama studiare per coglierne le più svariate sfumature.

L’analisi della luce e gli studi sui colori sono così alla base dei lavori di Gerardo, tanto che egli può definire la natura la sua grande maestra. Ma l’artista studia anche i grandi classici e si infatua della grande arte del passato, senza imitarla ma interiorizzandola per creare qualcosa di unico. Il risultato è una convivenza di tecniche e risultati sempre diversi, pur mantenendo il suo inconfondibile stile personale che lo rendono oggi riconoscibile.

Altra grande insegnante, per Gerardo, è sicuramente la città di Roma, dove egli vive per diversi anni. Il vorticoso andamento delle acque del Tevere, il connubio fra l'architettura e gli elementi naturali della città eterna, gli hanno fornito materiale per le sue prepotenti astrazioni. Temi e commistioni, queste, che si ritrovano nelle venti tele esposte presso la galleria del magazine "Banca&Impresa Speciale Arte" nel cuore di Palermo.

Dopo un periodo di intenso lavoro nel nord Italia, l’artista sbarca adesso, infatti, a Palermo per stupire la città che fu dello Stupor Mundi. La mostra sarà visitabile, con accesso gratuito e contingentato, ogni giorno in orario mattutino dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 23:00 con chiusura mercoledì 22 settembre alle 21:00. Unconventional Art Space di via Giovanni Meli, 53 - alle spalle della chiesa di San Domenico in via Roma.

