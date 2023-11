Tributo a Pino Daniele con gli Schizzechea: il concerto sul palco del Dorian

C’era una volta un uomo chiamato Pino Daniele. C’era sì. E c’è ancora: col suo mito, le sue canzoni, la sua rivoluzionaria carica mediterranea. Il “nero a metà” della musica italiana sarà celebrato dagli Schizzechea il 3 novembre al Dorian Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 saliranno sul palco Filippo Cottone, Fonzi Dell'Utri, Mimmo Aiello, Vincenzo Cosenza e Vincenzo Noto porteranno quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”.

Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”. Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo e le più note hit da classifica. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.