C’era una volta un uomo chiamato Pino Daniele, il tributo con gli Schizzechea al Dorian

C’era una volta un uomo chiamato Pino Daniele. C’era sì. E c’è ancora: col suo mito, le sue canzoni, la sua rivoluzionaria carica mediterranea. Il “nero a metà” della musica italiana sarà celebrato dagli Schizzechea, il 21 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro. Si potrà scegliere anche la “Formula pizza”, con antipasto, pizza, dolce e drink, sempre a 25 euro. Alle 22 saliranno sul palco Filippo Cottone, Fonzi Dell'Utri, Mimmo Aiello, Vincenzo Cosenza e Vincenzo Noto porteranno quello che loro stessi hanno ribattezzato “Pino Daniele style”. Tra i brani in scaletta: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”.



Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.