Tributo Oasis a Villa Filippina

Serata speciale in un luogo speciale. I The Morning Glory, Oasis tribute band from Palermo, vi invitano a ripercorrere un viaggio nella storia del rock, con una serata interamente dedicata ai grandi successi degli Oasis. Brani come Wonderwall, don't look back in anger, stop crying your heart out e tantissimi altri. Ingresso gratuito in una location ad hoc! Impossibile mancare

