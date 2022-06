Parò Restaurant, il tributo a Madonna dei Vogue

Al Parò Restaurant di Isola delle Femmine i Vogue presentano il tributo a Madonna, la regina del pop! Attraverso i pezzi più famosi degli anni '80 e '90, tratti dai più bei tour internazionali, la band capitanata da Katy Maiorana proporrà un viaggio alla riscoperta dei pezzi storici come Papa don't preach, Material girl, Like a Virgin, Like a Prayer, citando anche alcuni pezzi più recenti come Girl gone wild. Inizio concerto ore 21.00. Ingresso gratuito con consumazione alla carta.