Il tributo a Lucio Battisti con i "Non dire no" al Bar Farm

Un sabato italiano al Bar Farm con la storica band Non dire no tributo a Lucio Battisti, sulle scene dal 2011. La Band ricrea l’emozionante atmosfera tipica dei concerti degli anni ’70 del celebre cantautore, ripercorrendo con uno spettacolo di circa 2 ore le tappe fondamentali della sua produzione, da "I giardini di marzo" a "Dieci ragazze" a "Un'avventura", "La canzone del sole", "Il mio canto libero", rivisitando il tutto in chiave rock. Dalle 20:00 troverete i ricchi taglieri della casa, a seguire il live dalle 21,30. E' consigliata la prenotazione.



I Non dire no sono:

Daniele Daví - voce

Francesco Vannini - chitarra

Francesco Ribaudo - chitarra



Alessandro Flaibani - batteria