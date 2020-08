Isola delle Femmine, tributo ai Litfiba dei "Sole nero band" al Sun Life Beach

I Sole Nero Litfiba Tribute Band Palermo sono lieti di invitarvi martedì 25 agosto per il debutto di questa nuova formazione al Sun Life Beach di Isola dalle Femmine. Un connubio perfetto tra buona musica ed ottimo cibo, la location infatti per l'occasione metterà a disposizione diverse opzioni di cena come il giro pizza con bevande analcoliche incluse al costo di €15,00 a persona, una cena a base di pesce (menù fisso) con bevande incluse al costo di €24,00 a persona o il ricco menù alla carta.

Dalle 21:30 la band capitanata da Giuseppe Cambria alla voce darà vita ad un rock show targato Litfiba. Si esibiranno Giuseppe Cambria alla voce, Alfredo Biondo alla chitarra, Marcello Fai al basso, Gabriele Anelli alla tastiera e Maurizio Butera alla batteria. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle normative covid-19. Prenotazioni obbligatorie.