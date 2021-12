Tributo Litfiba, la musica dei Sole Nero al Chiquito mexican grill e pizza

Eccoci pronti per un altro Rock Show firmato Sole Nero Litfiba Tribute Band Palermo. Venerdì 10 dicembre siete tutti invitati ad una serata strepitosa in una location fantastica, il tributo Litfiba più rock della città al Chiquito Mexican grill e pizza.

Dalle 20:00 la migliore cucina Tex-Mex della città aprirà le porte mettendo a disposizione piatti tipici e non solo... Burger, pizza, carne e pesce e tanto altri.

Dalle 22:00 fiumi di tequila e birra riscalderanno la sala prima del concerto ad alta tensione della band capitanata da Giuseppe Cambria cantante che insieme a Luca Ciardo alla chitarra, Fabio La Scala al basso, Paolo Lopes alla tastiera e Daniele Cangialosi alla batteria daranno vita ad un rock show dedicato ai Litfiba portandovi in giro per l'intera discografia.