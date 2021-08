Torna il tributo ai Litfiba da Di Martino a Misilmeri

Ultimo venerdì di agosto per rendere omaggio alla band fiorentina che ha fatto la storia del rock italiano. I Sole Nero Litfiba Tribute Band ospiti del Bar Di Martino di Misilmeri nella meravigliosa Piazza Comitato omageranno i Litfiba con un rock show a loro dedicato. Un sound nuovo per la band e una scaletta dedicata per questa splendida tappa.

Un viaggio attraverso l'intera discografia vi farà rivivere i migliori live del duo Pelù Renzulli. La band capitanata da Giuseppe Cambria alla voce, Luca Cicardo alla chitarra, Vincenzo Amari alla tastiera, Ferox La Scala al basso e Daniele Cangialosi alla Batteria.

