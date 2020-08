Tributo ai Litfiba con i "Sole nero band" a Polizzi Generosa

Inizia l'avventura dei Sole Nero Litfiba Tribute Band Palermo con una trasferta davvero rock. Sarà il Bar La Trinità di Polizzi Generosa ad ospitare la band palermitana venerdì 21 agosto in occasione della sagra della nocciola .

Una nuova formazione con dei nomi d'eccellenza che hanno già in passato tributato la band fiorentina, Giuseppe Cambria voce dei Sole Nero e Alfredo Biondo chitarrista del gruppo hanno infatti entrambi già reso omaggio al rock italiano per eccellenza.

Si aggiungono al gruppo altri nomi di spicco del panorama musicale palermitano come Marcello Fai al basso, Gabriele Anelli alle tastiere e il maestro Maurizio Butera alla batteria. Ottimi drink e buona musica.