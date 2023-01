Più bella cosa non c'è, il tributo a Eros Ramazzotti: i Nuovi Eroi live al Dorian

Una storia importante, fatta di storie della vita e dove la più bella cosa è la musica, l’unica capace di dare un’emozione per sempre. Tutto questo c’è dietro la storia di Eros Ramazzotti, che sarà omaggiato da I nuovi eroi il 22 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink. Si potrà scegliere anche la “Formula pizza”, con antipasto, pizza, dolce e drink. Alle 22 parte il concerto che vedrà protagoniste in scaletta tutte le più note hit di Ramazzotti. Un riassunto in musica di quasi 40 anni di carriera. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.