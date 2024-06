Evento birra Peroni e tributo ai Duran Duran: musica e degustazioni al Parco cittadino di Carini

Serata all'insegna della musica e della birra sabato 8 giugno al parco cittadino, gestito dall'associazione Almoad, in via Rovigo, a Carini. L'inizio della serata è previsto per le 22 e comprende l'evento Birra Peroni Stile Capri e l’ottima musica degli Skin Trade con il loro tributo ai Duran Duran. 40 anni di hits per la band da 100 milioni di dischi venduti e il nuovo album Future Past con le hits Anniversary e Invisible.



Ascolteremo singoli di grande successo come Hungry like the Wolf, Rio, Save A Prayer, The Reflex, Wild Boys, A View to a KIll, Notorious, Ordinary World e tante perle preziose per affamati di musica in questa serata da “vivere” e ballare. L'ingresso è gratuito. Per l’occasione sarà possibile avere 2 birre Peroni Stile Capri + patatine + gadget con un ticket di 6 euro. Si può cenare in loco scegliendo tra pizza e panini.



Per informazioni e prenotazioni:

? Francesco - 328 9721041

? Gianluca - 345 1604365

? Daniele - 327 1548888