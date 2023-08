Un venerdì "Sotto un cielo di stelle...", il tributo a Battisti a Isnello

Domani, venerdì 11 agosto, una ricca e stimolante programmazione culturale per tutte le età. L'occasione per trascorrere un bel pomeriggio e una serata di intrattenimento al fresco del Comune di Isnello. Nel pomeriggio, alle 18.00, appuntamento alla Casetta Rossa di viale Impellitteri con i volontari della Biblioteca Comunale "Cristoforo Grisanti" - Isnello e i giovani operatori della Cooperativa Palma Nana che gestiscono la riserva naturale di Serra Guarneri per una divertente presentazione del libro "I racconti del bosco nascosto": racconti, intrattenimento, giochi, sfide e un bellissimo eco-laboratorio per bambini e ragazzi ma anche col coinvolgimento e la partecipazione degli adulti.

Alle 21.30, sul palco di piazza Impastato, imperdibile concerto-tributo a Lucio Battisti con la Non dire no Band Tributo a Lucio Battisti. Uno spettacolo di circa due ore dedicato al repertorio del celebre cantautore romano, eseguito da 5 talentuosi artisti palermitani che da 12 anni fanno rivivere sui palchi di tutta la Sicilia i più grandi successi di Battisti, saprà entusiasmare il pubblico nel ricordo degli 80 anni di uno dei più grandi geni della musica italiana.

Appuntamenti immancabili "Sotto un Cielo di Stelle...".