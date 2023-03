Primo triathlon sprint della città di Terrasini: sport sul lungomare Peppino Impastato

Alla gara potranno partecipare tutti i Triahtleti di ambo i sessi, purchè regolarmente tesserati alla F.I.TRI. settore agonistico per il 2023 e gli atleti stranieri regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza.

Possono partecipare, inoltre, coloro che non sono tesserati alla F.I.TRI. purché in possesso di certificato medico di tipo agonistico con la dicitura triathlon (senza questa dicitura non sarà possibile la partecipazione, non saranno ritenuti validi certificati medici agonistici per altri sport) per le cat. Youth B-Junior-Senior-Master sottoscrivendo un “tesseramento giornaliero" rilasciato all’atleta dalla F.I.Tri. , con validità alla singola manifestazione. Si fa presente che il tesseramento giornaliero non costituisce, né equivale al tesseramento annuale e pertanto tra atleta, da una parte, e Asd organizzatrice della gara, dall’altra parte, non si instaura alcun vincolo associativo. Quote sottoscrizione tesseramento giornaliero: 20 euro Cat. Junior - Senior - Master 5 euro Cat. Youth B.