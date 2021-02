Alla scoperta del parco della Favorita, un trekking inedito tra natura e storia

Domenica 28 febbraio l'associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura, propone "La Favorita. Trekking tra natura e storia", una passeggiata naturalistica - ideata e condotta dalla dottoressa Molozzu, guida turistica autorizzata e storica dell'arte - alla Real tenuta della Favorita, la più grande area verde cittadina, ai piedi della Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino.

Un viaggio, tra storia e natura, che si snoda attraverso i sentieri del parco che, come protagonisti di un immaginifico e suggestivo tableau vivant, sono incorniciati da piante tipiche della Macchia mediterranea ed, ancora, colonne d'acqua, fontane e preziose testimonianze di epoca preistorica. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10:00 a Piazza Niscemi. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 12 euro soci Tacus - 15 euro non soci. Si consigliano scarpe e abbigliamento comodo (meglio se a più strati), adatto alla stagione, cappellino e acqua per dissetarsi.

In ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove e rigide modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente tramite prenotazione entro 48 ore dall'evento, indicando obbligatoriamente i dati personali (nome, cognome e recapito telefonico) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie. Durante l'intera durata del percorso sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza ed un atteggiamento responsabile. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate. "La Favorita. Trekking tra natura e storia" è un tour originale ideato da Valentina Molozzu Guida Turistica Abilitata per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie, imprevisti e/o disposizioni emanate dalle autorità competenti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



RADUNO: Piazza Niscemi ore 10:00

DURATA EVENTO: 1h e 45min circa

CONTRIBUTO: €12 soci TACUS - €15 non soci

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975 (anche via WhatsApp)