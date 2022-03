Da monte Gibilmesi a monte Cuccio: trekking alla volta dei due "giganti" di Palermo dormendo in tenda

Un trekking impegnativo e panoramico che vi porterà a raggiungere i due giganti di Palermo e monte Gibilmesi e monte Cuccio. Un trekking vero, dormendo nella propria tenda nel bosco di Casaboli, gustando la famosa salsiccia e gli involtini di Pioppo cotti alla brace. Un piccolo, grande viaggio, tra arditi sentieri, crinali rocciosi, costeggiando un torrente e conquistando le cime. Per chi vuole Innaturarsi dall'alba al tramonto, sino alla notte, sino alle stelle e ancora oltre sino alla propria essenza che si risveglia Natura.

L'appuntamento è per le ore 8 al parcheggio antistante l'ingresso dell'Abbazia di San martino delle Scale -Piazza Platani, 11 a San Martino delle Scale. La partenza dell'escursione avverrà alle 08.15.

Il percorso

Il percorso parte dalla bellissima Abbazia di San martino delle Scale e dopo un breve tratto su strada si inerpicherà nella bella e verdeggiante lecceta di Valle Lupa. Passando dalla neviera di San Martino delle scale scenderemo a Valle Cuba e costeggiando il torrente risaliremo sino a portella Bianca da qui inizierà il periplo e l'ascesa del Monte Gibilmesi. Conquistata la prima Cima di questo Trekking scenderemo all'Ecocampus Casaboli dove monteremo il campo base e ci diletteremo nella preparazione di una cena cotta alla brace. Poesie e piccoli racconti ci accompagneranno fra le braccia di Morfeo. Al mattino caffè americano, the e tisane, biscotti e dolci per ripartire alle 08.30.

Ritornando a portella Bianca risaliremo su un sentiero aspro e selvaggio sino a raggiungere le Creste di San Martino. Attraverseremo a passo lento questo tratto particolarmente roccioso e panoramico e saluteremo il piccolo Presepe incassato in una roccia a forma di cuore. Arrivati a portella Sant'Anna, passando attraverso le postazioni della contraerei, inizieremo l'ascesa alla seconda vetta di questa escursione, monte Cuccio, Il Gigante di Palermo.

Ridiscenderemo a San Martino delle Scale dal vallone d'Inverno e da una delle "scale", sentiero ripido e roccioso che danno il nome al luogo. Passando dalla piazza ci fermeremo al Bar Di Chiara per un caffè e per gustare i famosi panzerotti con la ricotta. Al fine stanchi ma innaturati, torneremo all'Abbazia Benedettina e alle macchine.

Classificazione: Escursionisti Esperti (EE)

Itinerario lungo con sentieri non sempre evidenti

Difficoltà: alta ( il percorso di 36 km prevede sentieri forestali, sentieri, mulattiere e alcuni passaggi su rocce e terriccio che necessitano di forza ed equilibrio adeguate)

La lunghezza totale del percorso: 36 km

Dislivello positivo: 1800 metri

Quota massima: 1130 metri

Quota minima: 550 metri

Prima Tappa

lunghezza: 18 km

Dislivello positivo: 1000 metri

Quota massima: 1130 metri

Quota minima: 550 metri

Seconda Tappa

lunghezza: 18 km

Dislivello positivo: 800 metri

Quota massima: 1050 metri

Quota minima: 550 metri

Attezzatura per l'escursione

Pantaloni lunghi

Scarpe da trekking o trail ben tassellate

K-way/giacca impermeabile

Felpa o maglia manica lunga

Gel disinfettante per le mani

Mascherina

Snack e due pranzi al sacco

Acqua: 2 litri a persona

Guanti

Cappello o bandana

Uno o due bastoncini da trekking

Tenda

Materassino isolante

Sacco a pelo temp. comfort uomo 2 gradi

Gavetta, o piatto

Posate e bicchiere

Indumenti per la notte

Maglietta o maglia di ricambio

Lampada frontale

Prodotti per l'igiene personale

Poncho

Magliette di ricambio

Asciugamano

Pantaloni impermeabili

Tappi per le orecchie

L'attività si svolgerà con un minimo di dieci ed un massimo di venti partecipanti. E' richiesta una buona condizione fisica, abitudine all'escursionismo e all'attività fisica. Non è consentito abbandonare rifiuti, anche organici o deturpare il territorio. Durante l'escursione è richiesto di non utilizzare il cellulare se non in caso di emergenza, o per fare foto, e in ogni caso mai in movimento ( le mani devono essere libere durante il cammino). Inoltre per rispetto dell'ambiente sarebbe opportuno che ogni partecipante si dotasse di sacchetti (preferibilmente riciclabili) dove raccogliere tutti i propri rifiuti personali. L'escursione è consigliata solo ad escursionisti esperti ed allenati. Quota di partecipazione: 50 euro. I costi comprendono l'accompagnamento guidato e l'assicurazione.